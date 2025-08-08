

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Konak Belediyesi’nin meclisinde görüşülen yüksek hizmet artış oranlarını sert şekilde eleştirdi. AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ve MHP ile AK Parti meclis üyeleri ile yapılan toplantıda, artışların esnaf üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

Artış oranları Türkiye ortalamasının çok üzerinde

Ata, Türkiye genelinde enflasyonun yüzde 35 olduğu bir dönemde, Konak’ta hizmet zamlarının yüzde 1600’lere kadar çıktığını belirterek, “Bu oran kabul edilemez. Bu gidişle anahtarlarımızı belediyenin önüne bırakacağız” dedi.

Esnaf zor durumda kalacak

Esnafın ekonomik olarak zorlandığını belirten Ata, özellikle gıda sektöründe çalışanların ağır zamlarla iş yapamaz hale geleceğini söyledi. Konak’ta yoğun olan esnafın ticaretini sürdüremeyeceğini ifade ederek, birçok esnafın işyerini başka ilçelere taşımayı düşündüğünü aktardı.

Konak’ta ticaret olumsuz etkilenecek

Ata, artışların sadece esnafı değil, Konak’ta yaşayan herkesi etkileyeceğini; ticaretin aksamasının ilçenin refah seviyesini düşüreceğini belirtti.

Çözüm için ortak çalışma çağrısı

İESOB olarak kararın düzeltilmesi için girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Ata, esnafı ve belediyeyi rahatlatacak orta yolun bulunmasını umut ettiklerini ifade etti.