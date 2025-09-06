Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi tarafından düzenlenen 6. Kadın ve Gençlik Kampı, Pamucak Sahili’nde başladı. Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar ve gençlerin katıldığı kamp, renkli ve anlamlı etkinliklere sahne olurken, açılış gününün konukları arasında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de yer aldı.

Kampa; Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, Kadın ve Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülbahar Kaplan, Genel Başkan Yardımcısı ve Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Bozkurt, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş, Selçuk Şube Başkanı Yaşar Aydın ve birçok il ile ilçeden gelen dernek başkanları katılım sağladı.

“Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir”

Açılış konuşmasında Başkan Sengel’e teşekkür eden Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Sevgili Başkanımız Filiz Sengel de Efes Selçuk’a kadın eli değdirmiş durumda. Bugün burada bir kadın olarak, kendi başarı hikayesini bizlerle paylaşacak olması çok kıymetli.”

“Eşitlik dili değiştirmekle başlar”

Kamp programındaki ‘Bir Kadın, Bir Başarı Hikâyesi’ panelinde konuşan Başkan Sengel, toplumsal cinsiyet eşitliğinin günlük yaşamda kullanılan dilden başladığını vurguladı.

“Bana sıkça, ‘Bir kadın belediye başkanı olmak nasıl bir şey?’ diye soruyorlar. Peki, aynı soruyu bir erkek belediye başkanına soruyor musunuz? Hayır. İşte bu, eşitliği içselleştirmediğimizin göstergesi. ‘Kadın-erkek’ diye başlayan cümleleri artık bir kenara bırakmalıyız. Gerçek değişim, dilde başlar” dedi.

“Kadın kadının yurdudur”

Kadınların iş hayatı ve siyasette karşılaştığı zorluklara dikkat çeken Başkan Sengel, kadınların ekonomik bağımsızlığının önemine değindi:

“Efes Selçuk’ta kadın-erkek ayrımı yapmıyoruz. Ancak birçok yerde bu ayrımın keskin şekilde yaşandığını biliyorum. Siyasette hâlâ ‘Kadın mı var siyasette?’ sorusunu duyuyoruz. Oysa bir kadının siyasette var olabilmesi için öncelikle ekonomik özgürlüğe sahip olması gerekir. Çok donanımlı kadınlar var ama ekonomik bağımsızlıkları olmadığı için kendilerini gösteremiyorlar. Bizim mücadelemiz, kadınların bu imkânlara kavuşması için olmalı.”

Kadın dayanışmasının gücüne vurgu yapan Sengel, “Kadın kadının yurdudur. Birbirimize sahip çıkmak çok önemli. Bu işin kadını, erkeği değil, insanı var. Hayatın her alanında omurgalı durmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel, 2019 yılında ilk kez belediye başkanı seçildiğinde söylediği sözleri yeniden hatırlatarak konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Varsa önümüzde bir yol, o yolda sırtımız dik, göğsümüz kabarık, kendimizden emin yürürüz. Ve deriz ki; dönen dönsün, ben dönmezem.”

Pamucak Sahili’nde düzenlenen kamp, kadınların ve gençlerin toplumsal eşitlik, kültürel değerler ve dayanışma üzerine fikir alışverişinde bulunduğu etkinliklerle devam edecek.