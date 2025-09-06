İzmir, 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Akdeniz İçin Kültür ve Ekolojik Dönüşüm Uluslararası İzmir Sempozyumu” ile Akdeniz’in geleceği için tarihi bir adım attı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumun sonunda, Akdeniz Kültür ve Ekoloji Kentleri Manifestosu imzalanarak kültürel ve ekolojik dayanışmanın temelleri atıldı.

“Akdeniz bizim ortak evimiz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, imza töreninde yaptığı konuşmada Akdeniz’in karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekerek, ortak hareket etmenin önemini vurguladı:

“İzmir, tüm Akdeniz’e şu çağrıyı yapıyor; Akdeniz bizim ortak evimizdir. Bu evi birlikte koruyacak, birlikte yaşatacak, birlikte geleceğe taşıyacağız.”

Başkan Tugay, son 50 yılda Akdeniz havzasında sıcaklıkların küresel ortalamanın çok üzerinde arttığını, su kaynaklarının hızla tükendiğini, orman yangınlarının ve deniz seviyesindeki yükselmenin kıyı kentlerini tehdit ettiğini belirterek, “Bu sorunlar yalnızca ekolojiyi değil, gıda güvenliğini, ekonomik kalkınmayı ve toplumsal barışı da doğrudan etkiliyor” dedi.

Manifestoya uluslararası destek

Manifesto, İzmir’in yanı sıra Fransa’nın Nice ve Vitrolles şehirleri ile Korsika Kolektifi tarafından da imzalandı. İmza töreninde AVITEM (Sürdürülebilir Akdeniz Kent ve Bölgeleri Ajansı) Başkanı ve Nice Belediye Başkan Yardımcısı Agnès Rampal, Vitrolles Belediye Başkanı Loïc Gachon ve Korsika Kolektifi Kültür Dairesi’ni temsilen Jean-Jacques Ottaviani de yer aldı.

Rampal, “Başka gezegenimiz yok. Akdeniz’in geleceği için ortak hareket etmek zorundayız. Bu manifesto, yerel yönetimlerin iş birliğini artıracak” dedi.

Gachon ise Akdeniz’in kültürel mirasına vurgu yaparak, “Aynı zeytin ağaçlarını, aynı denizi ve aynı mutfak kültürünü paylaşıyoruz. Kaderlerimiz birbirine bağlı” ifadelerini kullandı.

Kültür, ekolojik dönüşümün anahtarı olacak

Manifesto ile Akdeniz ülkeleri;

Kültürel mirasın korunması,

Yerel halkın karar alma süreçlerine katılımı,

İklim değişikliğine karşı ortak mücadele,

Sanat ve kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün artırılması

konularında iş birliği sözü verdi.

AVITEM Genel Müdürü François Xavier Léger, manifestonun yalnızca bir niyet beyanı değil, somut projelere dönüşecek bir yol haritası olduğunu belirterek, “Akdeniz’in dört bir yanında verimli, adil ve sürdürülebilir topraklar inşa etmek için kültürün dönüştürücü gücünü kullanacağız” dedi.

Sempozyum, İzmir’in Akdeniz’de kültürel diplomasi alanındaki rolünü güçlendirirken; doğa, turizm, tarım ve çevre konularında sürdürülebilir projelerin geliştirilmesi için de önemli bir platform oluşturdu.

Kültürle İşlenmiş Bölgeler projesi kapsamında hazırlanan manifesto, Akdeniz kentleri arasında ortak bir ekolojik ve kültürel dayanışma ağı kurmayı hedefliyor.