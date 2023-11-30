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İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, kentteki üretici kooperatiflerinin temsilcileri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Soyer, İZBB'nin kooperatiflerden yaptığı doğrudan alım ve işlenmiş ürün alımının Sayıştay kararıyla durdurulduğunu belirterek bu kararla kamu vicdanının yaralandığını söyledi.



Sayıştay Başkanlığı tarafından, İZBB tarafından yapılan kooperatiflerden mal alımlarının açık ihale usulü ile yapılması gerektiğinin bildirildiğini dile getiren Başkan Soyer, “2022 yılında Belediyemizde Sayıştay Denetçileri tarafından yapılan dış denetim sonucunda düzenlenen Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza gönderilmiştir. Denetim raporunda ‘Bulgu Maddesi’ ile ilgili belirtilen tespit ve öneriler dikkate alındığında; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kooperatif mal alımlarının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ‘İstisnalar’ başlıklı 3-a maddesi kapsamında olmadığı, Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen ‘rekabet, eşit muamele, güvenilirlik ve kamuoyu denetimi gibi temel ilkelere uygun olarak açık ihale usulü ile yapılması’ gerektiği kesin rapor ile bildirilmiştir. Bu kapsamda 16.11.2023 tarihi itibariyle kooperatiflerden 4734 sayılı Kanun’un 3-a maddesi kapsamında işlenmiş ürün alımı gerçekleştirilemeyeceği ve 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesi gereğince açık ihale usulü ile mal alımının gerçekleştirileceği görülmektedir" diye konuştu.



ÜRÜN TEDARİK RAKAMLARINI AÇIKLADI



İZBB’nin kooperatiflerden ürün tedarikleriyle ilgili bilgi veren Başkan Soyer “2015-2018 yılları arasında 15 kooperatiften alım yapılarak, toplamda 438 milyon 429 bin 691 TL ödeme gerçekleşmiştir. 2019-2023 yılları arasında ise toplamda 95 farklı kooperatiften ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Bu kooperatiflerin ikisi deprem bölgesi olan Hatay ve Osmaniye olmak üzere toplamda 26 tanesi İzmir ili dışındadır. 2019-2023 yılları arasında gerçekleşen kooperatif alımları için 958 milyon 636 bin 533 TL ödeme gerçekleşmiştir. Şu an 1 milyar lirayı geçti” dedi.

"SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Sayıştay'ın kararıyla İZBB'nin üreticiyi desteklemesinin engellenmeye çalışıldığını öne süren Soyer, "Biz bu ürünleri sizlerden satın alarak hem ürünün dökülmesini engellemek istiyoruz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Ama Sayıştay diyor ki; ‘Sen ürününü sadece dökme olarak satabilirsin, sütünü bidonla, yağını varille satarsın.’ Biz ise bu ürünü işlemek lazım diyoruz, ürünü işlemedikten sonra pazarlama kabiliyeti yok. Üreticiye para kazandırmaz. Para kazandıracak şey ürünü işlemektir. Ama Sayıştay bize ‘işleme’ diyor. Ne olacak şimdi? Kooperatifler o kadar yatırım yaptı. Şimdi ‘o tesisleri çalıştırma’ deniyor, ‘piyasadaki büyük şirketlerle rekabete gir’ diyor. Nasıl gireceksin rekabete? Sen ihaleye gireceksin o büyük şirket gelecek ihalede üstünden geçip gidecek. Sayıştay, ‘işlenmiş ürün yapma’ diyor, açık ihale koşullarıyla rekabet et diyor. Niye yapıyor? Biz 2015ten beri yapıyoruz. Hikayenin arka planında şöyle bir şey var; 2006 yılında yerel tohumun satışını yasaklayan bir kanun çıkarttılar. 2016 yılında 16 bin köyü kapattılar. Çünkü diyorlar ki ‘tarım, küçük çiftçinin işi değildir, büyük ölçekli sanayilerin işi.’ Diyor ki, ‘Gidin şehirde gecekondudan oturun, bırakın topraklarınızı, çekin gidin’ diyorlar. Bırakmayacağız kardeşim sizi yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.



SOYER'DEN DARBE BENZETMESİ

İZBB'nin "Başka Bir Tarım" politikasına hükümet eliyle darbe yapıldığı dile getiren “Kanunların meşruiyeti kamu vicdanından gelir. Eğer kamu vicdanı yaralanıyorsa o kanunun meşruiyeti yanlış yorumlanmış demektir. Kamu vicdanı yaralanmıştır. Kimsenin kamu vicdanını yaralayacak şekilde yorumlamasına izin vermeyeceğiz. Kamu vicdanın yaralanmasına izin vermeyeceğiz. Beş yıldır İzmir’de ilmek ilmek ördüğümüz Başka Bir Tarım politikasına hükümet eliyle darbe yapılmıştır. Ne çocuklarımızı sütsüz ne kooperatiflerimizi öksüz bırakmayacağız. Süt kuzusu projesini de diğer tarımsal destekleri de sonuna kadar devam ettireceğim. Ben gücümü halktan ve haktan alıyorum. Yok öyle yağma! Sizden de alın terinizden asla vazgeçmem. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Kendi kendine yeten bir ekonomi yaratmak için var olmalısınız. O nedenle asla vazgeçmeyeceğiz! Yeni bir yol bulmaksa bulacağız, yeni bir yol açmaksa açacağız. Bedel ödemek gerekiyorsa ödeyeceğiz. İstedikleri bedeli ödeyeceğiz, umurumda değil. Göreceksiniz başaracağız” şeklinde konuştu.