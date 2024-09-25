Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, engelli Emine Çolak ve ailesinin yaşadığı yol sorununa duyarsız kalmadı. Başkan Tetik, Emine rahatça yürüyebilsin diye evlerinin önüne kadar uzanan yeni yol açtırdı.

Uzunçam Mahallesi’nde ikamet eden Emine Çolak ve ailesi artık rahatça yürüyebilecekleri yollarına kavuştu. Evlerine gidebilecek bir yollarının olmadığını öğrenen Başkan Tetik, verdiği talimat ile Çolak ailesinin yol çilesini sonlandırdı.

Talepler karşılanıyor

Taleplerini kısa sürede yerine getirildiğini ifade eden Uzunçam Mahalle Muhtarı Cafer Ünal; “Mahallemizde engelli bir kardeşimiz vardı. Fen İşleri Müdürlüğümüze dilekçemizi yazdık. Engelli vatandaşımızın evinin önünde yaklaşık 500 metrelik bozuk bir alan vardı. Fen İşleri ekiplerimiz sağ olsunlar gelip çalışmaları başlattılar. Çavuşlarımız konuyla ilgilendiler. Engelli kardeşimiz de artık yoluna kavuşmuş oldu. Belediye başkanımıza ve Fen İşleri Müdürlüğü’nde emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.