Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul toplantısı için ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. Fidan, Türk dünyasını bir araya getiren bu toplantıda önemli diplomatik temaslarda bulundu.

Türk dünyasının ortak gündemi

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, bölgesel iş birliği, ekonomi, kültür ve uluslararası ilişkiler alanında üye devletler arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Toplantıda Türk dünyası ülkelerinin ortak çıkarları, ekonomik işbirliği ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Hakan Fidan’ın ABD temasları

Fidan, BM 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, sadece TDT ile değil, pek çok ülkenin dışişleri bakanları ve diplomatik temsilcileriyle de bir araya gelerek Türkiye’nin dış politika hedeflerini ve küresel gündemdeki rolünü pekiştirdi. Fidan, bölgesel sorunların çözümünde Türkiye'nin diplomatik çabalarının artarak devam edeceğini vurguladı.

Toplantıda Fidan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bölgedeki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olduğuna vurgu yaptığı belirtildi.