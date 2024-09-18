Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, su baskını sorununa çözüm bulmak amacıyla sahada halkla iç içe çalışmalarını sürdürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana halkla sürekli etkileşimde bulunan Başkan Tetik, Pınarbaşı Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin su baskınlarını önlemek üzere yaptığı çökeltme havuzu temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Mevcut havuzların uzun süredir temizlenmediğini belirten Tetik, "Bu havuzlardaki çamur birikintisi, yağmur sularının altyapıya zarar vermesine yol açıyor. Temizlik çalışmaları ile bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

Tamamlanacak çalışmalarla birlikte Nazilli'deki su baskınlarının yüzde 80 oranında engelleneceği bilgisini veren Tetik, saha incelemeleri sırasında vatandaşların taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.

Başkan Tetik, Nazilli'nin üç ayrı noktasında benzer temizlik işlemlerinin yapılacağını duyurdu ve Fen İşleri ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Mahalle sakinleri, belediye başkanlarıyla doğrudan iletişim kurabilmenin ve uzun yıllardır devam eden su baskını sorununa çözüm bulunmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.