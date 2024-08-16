Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer ile Yeşil Mahallede eş zamanlı olarak yürütülen saha çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tetik, ilk olarak Botanik Parktaki budama, bakım, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması yapan personeli ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Nazilli'miz her geçen gün daha da güzelleşiyor"

Yeşil Mahalle’nin tamamında gerçekleştirilen genel temizlik çalışmasının kısa süre içerisinde ikinci kez yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Tetik vatandaşların biraz daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi. Nazilli halkından yeşil alanların korunması ve çöplerin gelişi güzel atılmamasını, nasıl olsa birileri topluyor zihniyeti ile hareket edilmemesini isteyen Başkan Dr. Ertuğrul Tetik; “Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin Zafer, Yeşil Mahalle ve Nazilli hayvan pazarında gerçekleştirdikleri çalışmalarını yerinde inceledik. Yeşil alanlarımızın durumu ve bakım çalışmaları hakkında mesai arkadaşlarımdan bilgi aldım. Şehrimizde yapılan rutin temizliklerin yanı sıra detaylı temizlik çalışması yapılan alanlarımız var. Temizlik işleri Müdürlüğü personelimiz bugün bu alanlardan birindeydi. Sahada yoğun sıcak altında Nazilli'mizi güzelleştirmek ve temizlemek için çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde Nazilli'miz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Nazilli'mizin mevcut yeşil alanlarınız koruyarak, tertemiz yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.