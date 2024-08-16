Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, Çeşme'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olan 40 kilo kokain yakalandı. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ekipler, Almanya'dan İtalya'ya ve oradan Çeşme'ye gelen bir TIR'ı X-ray kontrolüne sevk etti. Araç sürücüsünün, X-ray kontrolünden geçeceğini anlayarak kokaini başka bir sürücüye teslim etmeye çalıştığı anlar, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kameraları tarafından kaydedildi. Ekipler, hızla harekete geçerek aracı durdurdu ve arama yaptı; çanta içerisinde 40 kilo kokain bulundu.

Soruşturma kapsamında iki araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.