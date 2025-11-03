Başkan Tetik üniversite öğrencileri ile buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu’nun davetiyle öğrencilerle bir araya geldi.

“Liderlik ve Vizyon” başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Başkan Tetik, Nazilli’de yürütülen belediye çalışmaları, yerel yönetim anlayışı ve gençlerin geleceğe dair beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tetik, göreve geldikleri 20 aylık süreçte şehrin birçok eksiğini giderdiklerini ifade etti. Henüz hedefledikleri noktaya tam olarak ulaşamadıklarını belirten Tetik, 2026 yılında eş zamanlı olarak çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Gençlerle samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide, Nazilli’nin geleceği için fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Tetik, gençlerin dinamizminin ve yenilikçi fikirlerinin kentin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı.