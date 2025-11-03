AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, Milletin umudunu yeniden yeşerten, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yola çıkan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türkiye sadece bir siyasi değişim değil, bir medeniyet dirilişi yaşadı. Bu kutlu yürüyüş, millete sırtını dönmeyen, milletin sesiyle yol yürüyen bir anlayışın eseridir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım atarken, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu vizyon, mazlumun umudu, güçlü Türkiye’nin inşası ve yerli-milli kalkınmanın ta kendisidir. AK Parti’nin farkı, iktidar olmakla yetinmeyip, milletin gönlünde yer etmek olmuştur." ifadelerini kullandı.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Saygılı,. mesajında şu ifadeleri kullandı; "3 Kasım 2002… Türkiye’nin kaderinin değiştiği, milletin iradesinin yeniden tarih sahnesine yazıldığı o kutlu gün. Bugün, aziz milletimizin güçlü desteğiyle iktidara gelişimizin 23. yıl dönümünü gururla, onurla ve aynı heyecanla idrak ediyoruz. Milletin umudunu yeniden yeşerten, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek yola çıkan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Türkiye sadece bir siyasi değişim değil, bir medeniyet dirilişi yaşadı.

Bu kutlu yürüyüş, millete sırtını dönmeyen, milletin sesiyle yol yürüyen bir anlayışın eseridir. 23 yılda Türkiye, sağlıktan ulaşıma, enerjiden savunma sanayine, eğitimden sosyal politikalara kadar her alanda çağ atladı. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım atarken, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu vizyon, mazlumun umudu, güçlü Türkiye’nin inşası ve yerli-milli kalkınmanın ta kendisidir. AK Parti’nin farkı, iktidar olmakla yetinmeyip, milletin gönlünde yer etmek olmuştur.

23 yıldır bu partiyi ayakta tutan şey; çıkar değil, dava bilincidir. Bu davanın özü, “önce insan” diyen bir siyaset anlayışıdır. İzmir olarak bizler de bu büyük davanın, bu kutlu yürüyüşün öncü neferleriyiz. Liderimizin rehberliğinde, şehrimizin her köşesine hizmet, üretim ve eser siyasetini taşımak için azimle çalışıyoruz. Bugün 3 Kasım, milletin iradesine, adaletine ve özgüvenine kavuştuğu bir milattır. Bu kutlu davayı geleceğe taşımak, hepimizin boynunun borcudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, “Türkiye Yüzyılı”nı İzmir’in yüzyılı yapma kararlılığıyla,

Bir kez daha diyoruz: Durmak yok, yola devam!"