Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik beraberinde Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Gamze Yarar ile birlikte bölgenin çeşitli noktalarında gözlemler yaparak mevcut sorunları yerinde değerlendirdi.

Yürütülen incelemeler esnasında deforme olan yollar tespit edilerek bakım gerektiren alanlar belirlendi.

Mahalle sakinleri ile birebir görülen Başkan Tetik, vatandaşların çeşitli konulardaki şikayetlerini ve taleplerini titizlikle dinleyerek yaşanan sorunlarla ilgili notlar aldı.

En kısa sürede çözümler üretilecek

Mahalle muhtarları ve belediye ekiplerinin sürekli iletişim halinde olacaklarının altını çizen Başkan Tetik; “Cumhuriyet Mahallesi’nde gözlemlerimizi yaptık ve halkımızın taleplerini dinledik. Buradaki eksikleri ve ihtiyaçları öncelikli olarak değerlendirerek en kısa sürede çözüm üretmek için gerekli adımları atacağız” dedi.

Yapılan saha çalışmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden mahalle sakinleri, taleplerinin bizzat dinlenmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.