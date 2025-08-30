İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı 103’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Tugay, mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Ulusumuzun kaderini değiştiren, bağımsızlık yolumuzu aydınlatan büyük zaferin üzerinden 103 yıl geçti. O gün kazanılan zafer, topraklarımızın kurtuluşu için verilen mücadeleyi, bir milletin kendi geleceğini tayin etme gücünü tüm dünyaya gösterdi.



15 Mayıs 1919’da Hasan Tahsin’in sıktığı ilk kurşun, bağımsızlık yolunda atalarımızın gösterdiği sarsılmaz iradenin ve kararlılığın yansımasıydı. Bu irade ve kararlılık, yokluğa, yoksulluğa rağmen topyekûn gösterilen dayanışma ile 26 Ağustos sabahı başlayan Büyük Taarruz’da en görkemli hâline ulaştı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emriyle milletimiz, makûs talihini değiştirdi ve Cumhuriyetin yolunu açtı.





Bugün üzerinde yaşadığımız, vatan dediğimiz bu topraklar, hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz insanların tarlasını bırakıp cepheye koşmasıyla, cephaneyi sırtında taşımasıyla, cephede aç ve susuz kalan kahramanlarımızın üstün cesaretiyle kazanıldı. Bu nedenle 30 Ağustos zaferi halkın iradesinin ayağa kalkışı, teslimiyetin reddi ve geleceğe tutulan umut ışığı olarak hafızalara kazındı.



İnanıyorum ki bize bırakılan en değerli miras, canını hiçe sayan atalarımızın fedakarlığını anlamaktır. Özgürlük, eşitlik ve halkın kendi iradesiyle yönetime katıldığı Cumhuriyet değerlerini özümsemek ve yaşatmaktır. Cumhuriyetin kazanımlarını demokrasiyle güçlendirmek, adaletle büyütmek, gençlerimize özgür bir gelecek sunmak, çağdaş uygarlık yolunda ülkemizi daha yükseğe taşımaktır.



İzmir, ilk kurşunun atıldığı, son zaferin kutlandığı şehir olarak, bu değerlere sahip çıkmayı daima kendisine görev bilecektir. Bu şehrin insanları bağımsızlık meşalesini, istiklal mücadelesinin kazanımlarını ve sorumluluklarını geçmişten geleceğe taşımaya devam edecektir.



103 yıl önceki inançla, gururla ve kararlılıkla söylemek isterim ki; özgürlük ve bağımsızlık, bu milletin karakteridir.



Tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.”