İzmir Körfezi’nde geçen yıl büyük çevre felaketine yol açan alg patlamaları ve balık ölümlerinin tekrar yaşanmaması için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı acil eylem planı kapsamında, Bayraklı sahilinde “modifiye kil” yöntemiyle ilk uygulamalar başlatıldı.

İZSU Körfez Ekoloji Danışma Kurulu Üyesi ve İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, yöntemin olumlu sonuç verdiğini belirterek, “Geçen seneki gibi yoğun balık ölümleri beklemiyoruz. Bu süreci bilimsel izleme çalışmalarıyla destekleyerek Körfez’i kurtaracağız” dedi.

“Geçen yılın felaketinden ders çıkardık”

2023 yazında İzmir Körfezi’nde sıcaklık artışı ve kirliliğin etkisiyle meydana gelen alg patlamaları, sudaki oksijenin tükenmesine yol açmış, çok sayıda balık ölmüş ve kötü koku nedeniyle kentliler büyük sıkıntı yaşamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği çalıştayda ulusal ve uluslararası bilim insanları bir araya gelmiş, kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri içeren üç aşamalı eylem planı hazırlanmıştı.

Dr. Güler, modifiye kilin dünyada özellikle Çin’de ve uluslararası çevre kuruluşlarının raporlarında önerilen bir yöntem olduğuna dikkat çekerek, “Bu uygulama kalıcı çözüm değil ama yangına ilk müdahale niteliğinde. Amaç, ekosisteme zarar vermeden alg yoğunluğunu kontrol altına almak ve balık ölümlerini en aza indirmek” diye konuştu.

Pilot bölge Bayraklı seçildi

Bakanlıktan 20 Ağustos’ta gelen onayla ilk uygulamanın Bayraklı sahilinde başladığını söyleyen Güler, bölgenin düşük akıntı ve sınırlı dalga hareketi nedeniyle pilot alan olarak seçildiğini ifade etti. Yapılan uygulamalar sonrası kötü kokunun azaldığı, balık ölümlerinin de neredeyse durduğu bildirildi.

Bilimsel izleme süreci eylülde başlıyor

Körfezdeki alg yoğunluğu şu anda uydu ve dron görüntüleriyle takip ediliyor. Eylül itibarıyla üniversitelerin gözetiminde gözlem istasyonları kurulacak ve sürecin bilimsel olarak izleneceği belirtildi. Dr. Güler, “Yerel yönetim, merkezi yönetim, bilim insanları ve halk el ele verirse Körfez’i yeniden sağlıklı hale getirebiliriz. İzmir’in en büyük zenginliği olan denizimizi korumak için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

Alg patlaması neden tehlikeli?

Alg patlaması, mikroskobik yosunların aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Özellikle denize karışan tarımsal atıklar, sıcaklık artışı ve kirlilik, bu süreci hızlandırıyor. Gündüz oksijen üreten algler, gece yoğun şekilde oksijen tüketiyor ve sudaki denge bozuluyor. Bu da balık ölümlerine, kötü kokuya ve ekosistemde ciddi tahribata yol açıyor. Uzun vadede deniz yaşamının çeşitliliği azalıyor ve kıyı ekosistemleri tehdit altında kalıyor.