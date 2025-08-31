İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kapsamında İzmir Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı. Balçova Termal Otel’de gerçekleşen davette Tugay, konuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve eşi İrem Beyza Elban’ın ev sahipliği yaptığı programa; Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler de katıldı. Piyano dinletisiyle başlayan resepsiyonda Başkan Tugay, masaları dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

Vali Elban: “Cumhuriyetimizi zaferle kazandık”

Resepsiyonda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktası olduğunu vurguladı. Elban, “Bu ay tarihimiz açısından destansı kahramanlıklarla dolu bir ay. 26 Ağustos’tan 30 Ağustos’a, milletimizin iradesini ve bağımsızlık tutkusunu simgeleyen zaferlerle dolu günleri yaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi sayesinde bugün herkesin gıpta ile baktığı bu vatana ve Cumhuriyet’e sahibiz” dedi.

Program, davetlilerin hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı’nı söylemesiyle son buldu.