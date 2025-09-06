İzmir’in Menemen ilçesinde düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı’nın ölümüyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, olayın “önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle meydana geldiği” belirtildi.

Olay 25 Mayıs'ta gerçekleşti

25 Mayıs’ta Yahşelli Mahallesi’ndeki düğün salonunda, bir anaokulunun düzenlediği kahvaltı programı sırasında facia yaşandı. Etkinliğe kızlarıyla katılan Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı çıkış kapısına yöneldikleri sırada dekoratif kemer üzerlerine devrildi. Çift, enkaz altında kalarak ağır yaralandı. Baltacı çifti kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı düğün salonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde rüzgarın şiddetiyle ağaçların savrulduğu, o sırada ailenin kapıya yürüdüğü görülüyor. Çiftin küçük kızları ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İsmet Ceylan tutuklandı

Facianın ardından düğün salonu sahibi İsmet Ceylan ile anne ve babası gözaltına alındı. İsmet Ceylan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilirkişi raporu

Savcılık talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, taş duvarın uygun olmayan malzemelerle yapıldığı ve kullanım amacının dışında kapı olarak kullanıldığı kaydedildi. Raporda, “Kazanın tedbirsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiği, kaçınılmazlık faktörünün etkisinin bulunmadığı” vurgulandı.

Rapordan öne çıkanlar:

Yanlış yerde uygunsuz malzeme (taş duvar) kullanımı

Taşıyıcı özelliği olmayan dekoratif duvarın kapı şeklinde kullanılması

Branda bağlantılarının usule uygun yapılmaması

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmaması

Teknik ve cezai sorumluluk salon sahibinin

Raporda, salon sahibi İsmet Ceylan’ın taşıyıcı hesaplarını yaptırmaması ve risk değerlendirmesini sağlamaması nedeniyle teknik ve cezai yönden sorumlu olduğu belirtildi. Ceylan’ın babası G.C.’nin de brandanın bağlanmasına izin verdiği için sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.