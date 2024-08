Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısının ikinci birleşimi hararetli başladı. Toplantının seyriyle AK Parti Bayraklı Meclis üyesi Latif Aydemir, söz hakkı alarak "İZSU ile ilgili Yamanlar Mahallesi'nde Cemal Gürsel İlköğretim Okulu, yeni başlayacak eğitim ve öğretimden dolayı yağmur suları şelale gibi yoldan akıyor. Okulun giriş kapısına giren sulardan ötürü öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin de okula girişi zorlanıyor. Mazgalların akış tıkanması yer alıyor. Yeni eğitim öğretim başlamadan bu sorunun gözden geçirilmesini rica ediyorum. Bu birincisi, ikincisi de Bornova metrodan başlayarak stadyum metroya kadar ilerleyen ağaçlı yol dediğimiz yerde tüm çam ağaçlarımızdan dolayı DSİ, Tarım Köy hizmetleri, GEDİZ ve TEDAŞ tabelaları okunmamaktadır. Bu ağaçların budanması da bir ifade edilen diğer konu. Bir de Bayraklı Turan'da bizim hem sahil hem de kara tarafı köprüde levhaların olduğu 17 metrelik iki yolumuz var. Bu yollarla ilgili bin konuta yakın bir firmanın ve eğlence merkezinin olduğu 17 metrelik bir yolun Altınyol'a ve kara tarafındaki yolun da durumuyla ilgili bir sonraki mecliste bilgi alabilirsek iyi olacaktır" ifadelerini kulandı.

'Hizmet etmeye geldik'

Başkan Dr. Cemil Tugay, cep numarasını önündeki not kağıdına yazarak "Eğer bir bu konuda eksiğimiz olduysa kusura bakmayın, özür dileriz. Bana her zaman ulaşıp iletebilirsiniz. Bürokrat arkadaşlarımız da buradalar ve sizlere her konuda yardımcı olacaklar, kesin talimatımdır. Herhangi bir sorun olduğunda bunu çözmeye çalışacaklardır. Biz buraya hizmet etmeye geldik. Hiç kimseyi kimseden ayırmadan, hizmet ederken kimseye partilerini sormadık, sormayız. Genel olarak tüm İzmir halkı eşittir. Bizler bir siyasi heykel dikilmesine karşılık veririz ama hizmet konusunda böylesi bir tavır vermeyiz" dedi.