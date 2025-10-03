Başkan Tugay, ayakkabıcı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, hayata geçirecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile ayakkabı üretiminde Türkiye’de önemli merkezlerden biri olan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay'ı İzmir Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı ve aynı zamanda İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ile Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan ve site yönetimi karşıladı. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Mutaf ile Dr. Hakan Uzun da katıldı. 2 bini aşkın iş yerinin bulunduğu ve üretilen ayakkabıların büyük çoğunluğunun Avrupa'ya ihraç edildiği sitenin sorunları konuşuldu. Yaklaşık 47 ülkeden alıcının geldiği sitedeki üretim kalitesini yükseltmek ve ürünlerin dünya pazarlarında daha fazla pay almasını sağlamak için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Başkan Tugay, esnasın sorunlarını dinledi, belediyenin bölgeye dair projelerini anlattı. Tugay, Işıkkent’i dolaşarak esnafla da buluştu.

