İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın düzenlediği etkinliklerle sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk törenine katılarak partililere seslendi. Tugay, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadelesinin bugün de aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti

Törene Başkan Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk, geçmiş dönem milletvekilleri Musa Çam ve Mustafa Moroğlu, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı. Tören, CHP İzmir İl Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Başkan Tugay, konuşmasında “CHP’li olmanın, aynı ideal ve amaç için bir arada olmak olduğunu bilen insanlar olarak buradayız. Milletimizin yüzde 90’ının umudu biziz” diyerek partililere birlik mesajı verdi. Tugay ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devletin “kimsesizlerin kimsesi” olduğu ilkesine vurgu yaparak, “Bu bir seçim kazanma değil, bir ülkeye sahip çıkma mücadelesidir. Asla geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

Tugay, kendi geçmişine de değinerek, “Ben halktan gelen bir insanım. Bizler ülkesini seven, milletine saygılı ve cumhuriyete inanan insanlar olarak onurumuzdan ödün vermedik. CHP’nin her ferdi, halkın temsili için buradadır” dedi.

30 Ağustos’un Türkiye’nin en büyük zaferlerinden biri olduğunu hatırlatan Tugay, “Bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen mücadele sayesinde kazanıldı. Bugün bu ülkeyi yine milletimizin azim ve kararlılığı kurtaracak” sözleriyle partililere çağrıda bulundu.

Konuşmasının sonunda Tugay, son dönemde kendisi hakkında yürütülen karalama kampanyalarına da değinerek, “İftiralara gülüp geçiyoruz. Bu partide 15 yıldır mücadele ediyor, hayatımı ve emeğimi ortaya koyuyorum” dedi.

CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk de törende, cezaevinde bulunan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun mesajını okudu. Aslanoğlu mesajında, “30 Ağustos’un ruhu teslim olmayanların, hak ve adalet mücadelesi verenlerin ruhudur. Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi. Türk ise, “Bugün yanlış politikalar yüzünden çiftçimiz toprağını ekemez, işçimiz emeğinin karşılığını alamaz. Ama milletimiz dimdik ayakta” dedi.

Tören, Başkan Tugay ve partililerin hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.