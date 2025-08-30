İzmir Körfezi’nde çevresel sorunlara karşı acil eylem planı uygulanıyor, yeni çözüm arayışları sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi’nde geçen yıl yaşanan alg patlamaları ve balık ölümlerine karşı uygulanan modifiye kil yönteminin etkilerini gazetecilerle paylaştı. Tugay, körfezin tamamen temizlenmesi için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Tugay, “Modifiye kil uygulaması kesinlikle başarılı. Pilot uygulama devam ediyor ve sudan alınan örneklerde alglerin çoğalmasının engellendiğini, suyun yapısında hiçbir bozulma olmadığını görebiliyoruz. Kil, suya zarar vermiyor ve bu yöntem bilimsel olarak dünyada da uygulanıyor. Türkiye’de ilk kez İzmir Körfezi’nde deniyoruz ve sonuçlar umut verici” dedi.

Tugay, sorunların sadece modifiye kil ile çözülemeyeceğine de dikkat çekti. “Körfezin tamamen temizlenmesi için su sirkülasyonu sağlanmalı ve hava sıcaklığının aşırı yüksek olmaması gerekiyor. Bunun için körfeze temiz su girişi sağlayacak yeni yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde detayları paylaşacağız” diye konuştu.

Bakan Kurum ile Görüşme

Başkan Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Tugay, “Bakanımıza ilgisi için teşekkür ederim. Görüşmede acil ve uzun vadeli çözümlere dair ihtiyaçlarımızı anlattık. Bakan, yapıcı yaklaşımıyla çözüm yollarını aktardı ve süreçte daha fazla katkı sağlamaya hazır olduğunu gördüm. Bu karşılıklı iyi niyet, sorunların çözümü açısından umut verici” ifadelerini kullandı.

Körfez ile ilgili bakanlıktan destek gelip gelmeyeceği yönündeki soruya ise Tugay, “Destek gelecek. Kesinleşmiş bir karar yok ama üzerinde uzlaşılan yöntemler ve izlenecek yol konuşuldu” yanıtını verdi.

İzmir Körfezi’nin ekosistemini korumaya yönelik çalışmaların, bilimsel veriler ışığında devam edeceğini vurgulayan Tugay, hem kısa hem de uzun vadede körfezin temizliği ve sürdürülebilir su sirkülasyonu için projelerin hayata geçirileceğini belirtti.