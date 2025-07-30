Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal ölçek uzun vadeli kredi notunu “Aaa” seviyesine yükseltti. Bu derece, Moody’s’in Türkiye’deki kamu kurumları için verdiği en yüksek ulusal kredi notu olma özelliğini taşıyor.



Dokuz Yıl Sonra Gelen Tarihi Derece

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2016’dan bu yana ilk kez Moody’s tarafından “Aaa” kredi notuyla derecelendirildi. Bu seviye, belediyenin güçlü mali yönetimi, şeffaflığı ve sürdürülebilirlik anlayışının uluslararası alanda takdir edildiğini gösteriyor.

Moody’s raporunda, belediyenin borçlanma politikası, gelir-gider dengesi ve mali disiplin anlayışı olumlu değerlendirmeler aldı.

Moody’s: Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Performans

Moody’s analizinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gelir ve giderlerini etkin yönettiği, önümüzdeki iki yıl boyunca faaliyet fazlası vermesinin beklendiği ve borçlanma politikalarının ihtiyatlı biçimde yürütüldüğü vurgulandı. Özellikle döviz cinsi borçlara karşı özel fonlar oluşturulması, risk yönetimi açısından pozitif değerlendirildi.

Kurumsal Yetkinlik ve Yatırımcı Güveni

Raporda ayrıca, İzmir’in genişleyen hizmet alanını başarıyla yönetmesi, büyük ölçekli yatırımlarda kurumsal etkinliğini kanıtlaması ve mali raporlama süreçlerindeki şeffaflığı öne çıkarıldı. Tüm bu unsurlar, İzmir’i yatırımcılar açısından güvenilir ve öngörülebilir bir yerel yönetim modeli olarak konumlandırdı.

Başkan Tugay: Bu Başarı Hepimizin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Moody’s tarafından verilen notu şöyle değerlendirdi:

“İçinden geçtiğimiz ağır ekonomik koşullara rağmen mali disiplinden taviz vermedik. Şeffaf, hesap verebilir ve akılcı bir mali yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Bu başarı, İzmir halkının bize olan güveninin ve ekibimizin kararlılığının ürünüdür. Belediyemizin uluslararası düzeyde en yüksek notla ödüllendirilmesi büyük bir gurur kaynağıdır.”

Fitch Ratings de Notu Teyit Etmişti

Moody’s’in ardından Fitch Ratings de 11 Temmuz 2025 tarihli değerlendirmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal kredi notunu “AAA” olarak teyit etti. Görünüm ise “durağan” olarak belirlendi.

“Aaa” Notu Ne Anlama Geliyor?

Moody’s ve Fitch Ratings’te “Aaa” derecesi, bir kamu kurumunun finansal yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirme kapasitesinin “çok güçlü” olduğunu ifade eder. Bu seviye aynı zamanda yatırımcılar için yüksek güvenilirlik, düşük risk ve sürdürülebilir mali yapı anlamına gelir.