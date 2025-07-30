İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaz aylarında gelenekselleşen “Gün Batımı” konserleri, ağustos ayında da Bostanlı Seyir Terası’nda müzikseverlerle buluşuyor. Caz ve pop müzik performanslarının yer alacağı konser serisi, şehrin yaz akşamlarına renk katacak.



İzmir’e Yaz Akşamlarında Müzik Dolu Anlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve İzmirlilerin ilgiyle takip ettiği Gün Batımı konserleri, ağustos ayı boyunca Bostanlı Seyir Terası’nda gerçekleşecek.

1 Ağustos’ta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası’nın başarılı sanatçısı Enes Kunduracı sahne alacak. Konser dizisinin devamında;

8 Ağustos: Zugzwang – Türkçe pop konseri

15 Ağustos: İnanç Menekşe – Raks-ı Politen performansı

22 Ağustos: Na Manouche feat. Ali Can Öztürk – Caz konseri

sahnelenecek. Tüm konserler saat 20.00’de başlayacak.

Gün Batımına Karşı Ücretsiz Müzik Ziyafeti

Konserler, İzmir’in eşsiz gün batımı manzarasına karşı düzenlenecek. Katılımcılar, doğa ve müziğin iç içe geçtiği bu etkinlikte hem görsel hem işitsel bir deneyim yaşayacak. Tüm konserler ücretsiz olarak halka açık şekilde gerçekleştirilecek.