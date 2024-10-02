İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yapımı devam eden 4. faz çalışmalarını yerinde inceledi. İZSU yetkililerinden bilgi alan Tugay, 4. fazın Nisan 2025'te tamamlanacağını belirtti. Mevcut 3 fazın tam kapasiteyle çalıştığını vurgulayan Tugay, 4. fazın tamamlanmasıyla tesisin kapasitesinin yüzde 36 artacağını ifade etti.

4. faz kısa sürede tamamlanacak

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için kritik öneme sahip olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, kapasite artırma çalışmalarıyla daha verimli hale getiriliyor. Başkan Tugay, göreve geldiklerinden bu yana tesisin kapasite artırma çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyledi ve “Kısa bir süre içinde 4. fazın inşaatı tamamlanacak. Elektrik ve mekanik kısımlar da bittiğinde tesis günlük 820 bin metreküp kapasiteyle çalışacak. Böylece Türkiye’nin en büyük arıtma tesislerinden biri haline gelecek” dedi.

Tesis Daha Verimli ve Güçlü Bir Şekilde Çalışacak

Mevcut 3 fazın bakım ve yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Havuzlar temizlendi, eskiyen ekipmanlar yenilendi ve Körfez’e deşarj edilen suyun kalitesi arttı. İZSU Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Mürüvvet Kılıç, “Tüm fazların temizliği ve ekipman değişimleri tamamlandı, havuzlar devreye alındı. 4. faz, tesise gelen debiyi karşılamak ve 3 fazdaki bakım çalışmalarının rahat yapılabilmesi için ek bir ünite olarak planlandı” dedi.

Nisan 2025’te Tamamlanacak

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, günlük kapasitesini 605 bin metreküpten 820 bin metreküpe çıkararak Türkiye’nin en büyüklerinden biri olacak. Nisan 2025’te tamamlanması hedeflenen 4. faz inşaatı ile tesis, İzmir'in temiz su ihtiyacını karşılayacak şekilde modernize ediliyor.