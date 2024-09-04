İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Harbin kentinden gelen heyeti makamında ağırladı. Ziyaret, iki şehir arasında potansiyel iş birliklerinin değerlendirilmesi ve karşılıklı iş birliği fırsatlarının araştırılması amacıyla gerçekleştirildi.

İzmir ve Harbin arasında teknoloji ve kültür teması

Harbin Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Sun Zhe ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ve diğer bürokratlarla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Toplantıda, teknoloji, yapay zeka, bilişim ve yazılım alanlarında olası iş birlikleri ile iki şehir arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yapılabilecek etkinlikler üzerinde duruldu.

"Birçok fırsatı değerlendirebiliriz"

Başkan Tugay, şehirler arasında derin tanışıklıklar kurmanın ve ortak etkinlikler gerçekleştirmenin önemine vurgu yaptı. Tugay, “Bu toplantıyı, şehirlerimiz arasındaki dostluğu kurmak için bir başlangıç olarak kabul edebiliriz. Yakın ilişkiler ve karşılıklı etkinlikler, örneğin kar ve buz festivaline katılım, spor ve müzik etkinlikleri, üniversite öğrenci değişimleri gibi birçok fırsatı değerlendirebiliriz. Ayrıca, Çin’in teknoloji ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerinden yararlanabiliriz. Harbin’de düzenlenen ihracat fuarına katılarak İzmir’in ürünlerini tanıtma şansımız da olabilir” şeklinde konuştu.

Harbin'den İzmir'e davet

Harbin Belediye Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Sun Zhe, ziyaret sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi binaların korunması konusundaki çalışmalarını dikkatle incelediklerini ifade etti. Sun Zhe, Harbin’de Ocak ayında düzenlenecek kar ve buz festivaline Başkan Tugay’ı davet ederek, iki şehir arasında kültürel ve sanatsal iş birliğine olanak sağlayacak fırsatları değerlendirmek istediklerini belirtti.

İş birliği mesajı

Sun Zhe, “Yeni ilişkiler kurmak ve çeşitli alanlarda iş birliği yapmak bizim için büyük bir memnuniyet kaynağı olacaktır. Eğitim, kültür-sanat ve spor alanlarında birlikte programlar düzenleyebiliriz. Örneğin, bir senfoni orkestramız var ve İzmir ile müzik organizasyonları gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca, ortak spor faaliyetleri, maraton gibi etkinliklerle de iş birliği yapabiliriz” dedi.