İzmir Enternasyonal Fuarı’nın gelenekselleşen Çim Konserleri etkinliğinde, gençlerin sevdiği isimlerden Semicenk sahne aldı. Son dönemde popülerliği artan şarkıcı, İzmirli müzikseverlere enerjik bir performans sundu.

Semicenk, İzmirli gençlerin kalbini kazandı

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda düzenlenen Çim Konserleri'nin son konuğu olan Semicenk, “Düşer Aklıma” adlı şarkısıyla sahneye çıktı. Dark pop türündeki şarkılarıyla genç dinleyicilere keyifli anlar yaşatan Semicenk, performansıyla büyük beğeni topladı. Konser boyunca gençler, Semicenk’in seslendirdiği şarkılara coşkuyla eşlik etti ve dans ederek eğlenceli bir gece yaşadı.

Çim konserleri devam ediyor

İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki Çim Konserleri, Semicenk’in ardından dolu dolu bir programla devam edecek. Önümüzdeki günlerde Motive, Mahsun Kırmızıgül ve Hayko Cepkin gibi ünlü isimler sahne alacak. Migros’un sponsorluğunda gerçekleşecek diğer konserlerde ise Derya Bedavacı ve Sakiler performans sergileyecek. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül’de ise Haluk Levent, unutulmaz bir akşam yaşatmak üzere sahneye çıkacak.

Alternatif sahnede akustik rüzgar

Fuarın Alternatif Sahne etkinlikleri de müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Alternatif Sahnede, 4 Eylül’de Redd, 5 Eylül’de Şanışer ve Sokrat ST, 6 Eylül’de Ceylan Ertem, 7 Eylül’de Yedinci Ev ve 8 Eylül’de Can Gox gibi isimler sahne alacak.