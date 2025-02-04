İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Tugay, şehri tanımadığını ve gerçek durumu görmediğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e ilişkin hafta sonu yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Tugay, Cumhurbaşkanı’nın İzmir’i tanımadığını ve şehrin gerçek durumuna hakim olmadığını vurguladı.

"Gerçek sorunlar İzmir’de değil, ekonomide"

Tugay, “Türkiye’de herkes İzmir’de yaşamak isterken, gerçek sorunlar aslında ülkenin ekonomisi, işsizlik, enflasyon ve hayat pahalılığında yatıyor. İzmir’e dair yapılan böyle bir yorum, gerçekten talihsiz” dedi. Cumhurbaşkanı’nın İzmir’in gerçek durumu hakkında yaptığı değerlendirmelerin yanlış olduğunu belirten Tugay, “Körfez tertemiz, koku yok. Bu açıklamalar, şehrin durumunun farkında olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"İzmir yaşanabilir bir şehir"

İzmir’de yaşayan insanların mutlu olduğunu belirten Tugay, “İzmir, yaşam kalitesi yüksek bir şehir. İklimi, denizi ve sosyal yaşamıyla Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri” dedi.

Su kaynakları ve baraj yatırımları

Başkan Tugay, İzmir’in gelecekteki su ihtiyacı hakkında da uyarılarda bulundu. Gördes Barajı’nın su tutmadığını hatırlatan Tugay, “Su konusunda merkezi hükümetten yatırım çabası görmüyoruz. İzmir’e su temini konusunda Devlet Su İşleri’ni ve ilgili bakanlıkları göreve davet ediyorum” dedi.

İzmir halkı için doğru, şeffaf yönetim anlayışını savunan Tugay, suyun temini ve çevresel projelere yönelik önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti.