Kadıköy'de, 24 Ocak 2025'te 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 2 yeni gözaltı kararı verildi.

Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda alışveriş yaparken, B.B. ile tartışmış; tartışma sonucunda B.B., Ahmet Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklamıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde yatan çocuğu tekmelemişti. 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili “çocuğu kasten öldürmek” suçundan iki sanık hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İki yeni gözaltı kararı

Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen kişilerin de diğer iki sanık gibi 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, faillerin iki değil dört kişi olduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuştu.