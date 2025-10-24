Cemil Tugay, mağduriyet yaşayan esnaf ve yurttaşları ziyaret ederek, eksikliklerin hızla giderilmesi için talimat verdi.

Foça’da kısa sürede metrekareye 155 kilogram yağış düşmesi sonucu yollar göle dönerken, deniz taşması da yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçede yaşamın normale dönmesi için adeta seferber oldu. İZSU, itfaiye, Afet İşleri, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Fen İşleri, Sosyal Hizmetler, Veteriner ve Muhtarlık İşleri dairelerine bağlı toplam 197 araç ve 350 personel bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinde ilçeye gelen Başkan Tugay’a, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz ve ilgili bürokratlar eşlik etti.

Yeni Foça sahilinde mazgal temizleme, kanal açma ve su tahliye çalışmalarını inceleyen Başkan Tugay, deniz taşması nedeniyle oluşan hasar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Ardından Foça merkezine geçen Tugay, su baskınından etkilenen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinlerinin taleplerini dinleyen Tugay, sorunların en kısa sürede çözülmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yalnızca teknik müdahalelerle değil, sosyal destekle de Foça halkının yanında yer aldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, afet bölgesinde 500 kişilik sıcak çorba ikramı yaptı. İki ikram aracı, Yeni Foça ve Foça merkezde konuşlandırıldı.

Yoğun yağışın etkili olduğu Foça’nın yanı sıra Aliağa, Karaburun ve Menemen’de de su baskınları yaşandı. Bucak mevkiinde aracıyla dereye kapılan bir kişiyi bulmak için İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Dr. Cemil Tugay, Foça’daki incelemeleri sırasında yaptığı değerlendirmede, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle sahadayız. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği ve yaşamın normale dönmesi için gece gündüz çalışıyor. Kimseyi yalnız bırakmayacağız,” ifadelerini kullandı.