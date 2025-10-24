Bugün gerçekleştirilecek Yalıkavak Marina Etabı ile yarışçılar, Iasos’un tarihi kıyılarından Yalıkavak’ın modern marinasına uzanan 14 deniz millik parkurda rüzgârla yarışacak.

Bu yıl yarış merkezi ilk kez Yalıkavak Marina’da kurulurken, etap boyunca yelkenciler “Nesillerce” temasıyla dayanışmayı, paylaşımı ve deniz sevgisini bir kez daha hatırlatacak.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal şunları söyledi: “Iasos’ta tüm denizcilerimizle birlikte çok anlamlı bir gün geçirdik. Rota değişikliği sebebiyle, son anda eklenen Iasos etabı en çok sevilen etaplardan biri oldu. Bunda bizi en iyi şekilde ağırlayan Egesu Marina’nın da etkisi büyük. Tarihi bir bölge olan Iasos’ta 100’ü aşkın filomuzun ağırlanmasında bize destek veren Port Iasos Marina ve Egesu Güllük Marina’ya bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. 24 yıl sonra bu limana ilk kez gelmemize rağmen bu limanın aslında ne kadar evimiz olduğunu bir kez daha hatırladık. Bugün geri döneceğimiz Yalıkavak Marina bizim için yalnızca bir etap noktası değil, yarışın kalbi. Bugün Iasos’tan Yalıkavak’a uzanacak bu özel etapla hem Ege’nin mirasını yaşatıyor hem de denizciliğin ruhunu ‘nesillerce’ sürdürmenin gururunu yaşıyoruz.”

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise, “Iasos’un tarihinden Yalıkavak’ın modern denizciliğine uzanan bu rota, The Bodrum Cup’ın özünü temsil ediyor. Bu yarışta sadece tekneler değil, dostluklar da aynı rüzgârla yol

alıyor” dedi.

Yalıkavak Marina CEO’su Umut Özkan şunları söyledi: “Yalıkavak Marina olarak denizcilik kültürünü ve yelken sporunu nesiller boyunca yaşatmayı hedefleyen Maximiles Black The Bodrum Cup’a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ege’nin tarihi mirası ile modern denizciliği buluşturan bu özel yarışta yelkencileri ve deniz tutkunlarını Yalıkavak Marina’da ağırlamaktan bizim için büyük bir gurur. Böylesine köklü ve uluslararası bir etkinliğin parçası olarak deniz sevgisini ve dayanışma ruhunu birlikte kutlamaktan heyecan duyuyoruz.”

Yarışlar 24 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek Yalıkavak – Bodrum / Opet Etabı ile devam edecek. Akşam ise Bodrum Mandalin’de düzenlenecek Skippers Night etkinliğinde sahneye Deniz Sipahi çıkacak.

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Yarış Rotası

● 21 Ekim Salı - [Privia Black Etabı] / Yalıkavak – Yalıkavak (12 mil)

● 22 Ekim Çarşamba - [Ruins Etabı] / Yalıkavak – Iasos (14 mil)

● 23 Ekim Perşembe - [Yalıkavak Marina Etabı] / Iasos – Yalıkavak (14 mil)

● 24 Ekim Cuma - [Opet Etabı] / Yalıkavak – Bodrum (20 mil)

● 25 Ekim Cumartesi - [Anadolu Sigorta 100. Yıl Etabı] / Bodrum – Bodrum (15 mil) / Ödül Töreni – Ağanlar Tersanesi

Era Bodrum Yelken Kulübü tarafından başlatılan The Bodrum Cup, dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum’da bir araya getiren uluslararası bir deniz festivalidir. Güneşe dayalı turizm algısını değiştirerek rüzgârı tercih nedeni yapan The Bodrum Cup, aktif olarak koylar hakkında farkındalık yaratmanın yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projelerinde de yer almaktadır. http://www.bodrumcup.com/