İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes ilçesinin köylerinde üreticilerle bir araya geldi. “Göstermelik değil, kalıcı ve sağlıklı hizmetler üretmek istiyoruz” diyen Tugay, halkın çağrısı olduğunda yanlarında olacağını vurguladı.

Başkan Tugay’dan üreticiye söz: Göz boyamayacağız

İzmir’in önemli tarım merkezlerinden Menderes’te köy ziyaretleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Sancaklı, Değirmendere, Ataköy ve Çamönü köylerinde yurttaşlarla buluştu. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Tugay, “Bana ihtiyacınız olduğunda ve beni çağırdığınızda, gelirim. Yeter ki ‘Cemil Başkan sana ihtiyacımız var’ deyin” ifadelerini kullandı.

“Elimden gelenin en iyisini yapacağım”

Değirmendere’de vatandaşların hazırladığı keşkek ikramını kabul eden Tugay, “Zor bir yılı geride bıraktık. Elimizdeki imkanları zorlayarak çalışıyoruz. Görev süremiz ne kadar olursa olsun, önemli olan gönüllerde bırakacağımız izlerdir” dedi.

Çocuklarla yakın temas, kitap hediyesi

Ataköy’de köylüler Başkan Tugay’a Latince Güzel Sözler Antolojisi hediye etti. Çamönü Köyü’nde okul bahçesinde oynayan çocuklarla bir araya gelen Tugay, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle sohbet eden Tugay, eğitimle ilgili mesajlar da verdi.

“Bu ülkenin aydınlık geleceği için mücadele ediyoruz”

Tugay, konuşmasında yalnızca belediyecilik hizmetleriyle değil, ülkenin geleceği için de mücadele ettiklerini belirtti:

“Hakkın, iyiliğin, adaletin ve doğruluğun bu ülkede hakim olması lazım. Temiz vicdanlı insanlar olarak buralarda var olmaya devam edeceğiz.”

Menderes Belediyesi’nden tam destek

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de ziyarete eşlik ederek, “Yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.