İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Serebral Palsili sporcusu Sinem Gökten, Türkiye Boccia Şampiyonası’nda kırık ayağına rağmen yarışarak bronz madalya kazandı. Doktorundan özel izin alarak müsabakaya katılan Gökten, azmiyle alkış topladı.

Kırık ayakla bronz madalya geldi

6-11 Nisan 2025 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası’na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi boccia takımı, büyük mücadeleler verdi. Takımın BC2 Kadınlar kategorisindeki bireysel sporcusu Sinem Gökten’in ayağında yarışma öncesinde parçalı kırık oluştu. Yarışmadan çekilmek yerine doktorundan izin alarak bandajla mücadeleye katılan sporcu, üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyayı kazandı.

“Ağrım çoktu ama pes etmedim”

32 yaşındaki sporcu, "Hedefim birincilikti ama olmadı. Çok ağrım oldu ama başarmak için çabaladım. Pes etmedim, etmeyeceğim" diyerek azmini vurguladı. Sinem Gökten’in bu sözleri, engelli bireylerin spor yoluyla nasıl güçlü mesajlar verebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Annesi: “Ayağı kırık halde yarıştı”

Sinem Gökten’in annesi Nurten Gökten, kızının sakatlığına rağmen yarışmaya katılmakta kararlı olduğunu söyledi:

“Ayağı kırık halde yarışmaya katıldı, arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi. Doktorundan onay aldıktan sonra bandajla yarıştı ve üçüncülüğü kazandı.”

Boccia takımına davet

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Fırat Göksel, boccia sporu aracılığıyla engelli bireyler arasında dayanışmanın güçlendiğini belirtti. Göksel, omurilik felçli, Serebral Palsili ve tekerlekli sandalye kullanan tüm bireyleri çalışmalara katılmaya davet etti.

10 sporcu ile katılım sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi boccia takımı, Türkiye Boccia Şampiyonası’na 10 sporcu ile katıldı. Antrenör Feride İnce önderliğindeki takım, farklı kategorilerde yarıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Tugay da antrenmanlara katılarak sporcuları tebrik etti.