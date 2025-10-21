İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı’na seçilen Çağatay Güç’ün mazbatasını almasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk törenine katıldı. Başkan Tugay, Güç’e yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın 39’uncu Olağan Kongresi’nde başkan seçilen Çağatay Güç, mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle görevine başladı.

Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, il ve ilçe örgütleri, kurultay delegeleri, disiplin kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Programda ailesiyle yer alan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik ile birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Basın mensuplarına konuşan Güç, yeni görevinin gurur verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Arkadaşlarımızla beraber değerlendirme toplantısı yapacağız. Birbirimizle iletişim ağını geliştirerek, politikalarımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönem çok daha verimli ve çalışkan bir dönem olacak. Hepimize hayırlı olsun.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törende yaptığı kısa açıklamada İl Başkanı Çağatay Güç’e başarılar diledi. Tugay, “Partimizin İzmir’deki gücünü daha da pekiştirecek çalışmalara katkı sunacağına inanıyorum” dedi.