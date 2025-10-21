Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, YD-ÜFE bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,71 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim %27,55, on iki aylık ortalamalara göre ise %25,19 olarak kaydedildi.
Sanayi sektörlerinde değişim
Sanayinin iki ana sektörüne göre yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı: %27,06 artış
-
İmalat: %27,72 artış
Aylık değişimlerde ise:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı: %2,49 artış
-
İmalat: %2,01 artış
Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler
-
Ara malları: %24,54 artış
-
Dayanıklı tüketim malları: %33,50 artış
-
Dayanıksız tüketim malları: %33,45 artış
-
Enerji: %22,76 artış
-
Sermaye malları: %26,91 artış
Ana sanayi gruplarındaki aylık değişimler
-
Ara malları: %1,84 artış
-
Dayanıklı tüketim malları: %2,41 artış
-
Dayanıksız tüketim malları: %2,75 artış
-
Enerji: %3,39 artış
-
Sermaye malları: %1,26 artış
Analiz ve değerlendirme
Uzmanlar, YD-ÜFE’deki yıllık %27,71’lik artışın ithalat maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarındaki yüksek artış, küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji maliyetlerinin yükselmesi ile ilişkilendiriliyor.
Enerji sektöründeki %22,76’lık yıllık artış ise özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin yurt dışı üretici maliyetlerine yansıması olarak yorumlanıyor.
Analistler, önümüzdeki dönemde YD-ÜFE’deki artışın iç piyasaya yansımasının, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinde de baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
Veri Tablosu Özet
|Kategori
|Yıllık Değişim
|Aylık Değişim
|YD-ÜFE Genel
|%27,71
|%2,01
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|%27,06
|%2,49
|İmalat
|%27,72
|%2,01
|Ara malları
|%24,54
|%1,84
|Dayanıklı tüketim malları
|%33,50
|%2,41
|Dayanıksız tüketim malları
|%33,45
|%2,75
|Enerji
|%22,76
|%3,39
|Sermaye malları
|%26,91
|%1,26