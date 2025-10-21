Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, YD-ÜFE bir önceki aya göre %2,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,71 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim %27,55, on iki aylık ortalamalara göre ise %25,19 olarak kaydedildi.

Sanayi sektörlerinde değişim

Sanayinin iki ana sektörüne göre yıllık değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %27,06 artış

İmalat: %27,72 artış

Aylık değişimlerde ise:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %2,49 artış

İmalat: %2,01 artış

Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler

Ara malları: %24,54 artış

Dayanıklı tüketim malları: %33,50 artış

Dayanıksız tüketim malları: %33,45 artış

Enerji: %22,76 artış

Sermaye malları: %26,91 artış

Ana sanayi gruplarındaki aylık değişimler

Ara malları: %1,84 artış

Dayanıklı tüketim malları: %2,41 artış

Dayanıksız tüketim malları: %2,75 artış

Enerji: %3,39 artış

Sermaye malları: %1,26 artış

Analiz ve değerlendirme

Uzmanlar, YD-ÜFE’deki yıllık %27,71’lik artışın ithalat maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarındaki yüksek artış, küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji maliyetlerinin yükselmesi ile ilişkilendiriliyor.

Enerji sektöründeki %22,76’lık yıllık artış ise özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin yurt dışı üretici maliyetlerine yansıması olarak yorumlanıyor.

Analistler, önümüzdeki dönemde YD-ÜFE’deki artışın iç piyasaya yansımasının, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinde de baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Veri Tablosu Özet