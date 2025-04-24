İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazını 28 Nisan’da açacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tarihi açılışta yer alacak.

Çiğli’de 4. fazın açılışı için geri sayım başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi günü (28 Nisan) Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. fazını hizmete açmak için geri sayımı başlattı. Açılışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer alacak. İzmir'in temiz körfez hedefi doğrultusunda büyük bir adım atılacak.

1 milyar liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tesisin 4. fazının açılışı ile ilgili olarak, “Kentin uzun yıllardır gündeminde olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin 4. ünitesini hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. 1 milyar liralık yatırımla tamamladığımız bu faz, tesisimizin kapasitesini azami seviyeye çıkaracak. Bu tesis, Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi unvanını taşıyacak” ifadelerini kullandı. Tugay, açılışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunacak olmasından duyduğu heyecanı belirtti.

Körfez temizliği için büyük yatırım

İzmir’in Körfez temizliğini öncelikli hedeflerinden biri olarak belirleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile bu hedefe büyük katkı sağlıyor. Dr. Cemil Tugay, "Körfez’in temizlenene kadar durmayacağız" diyerek, bu tesisin çevreye katkı sağlayacak bir adım olduğunu vurguladı.

Son Hazırlıklar Yapılıyor

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, tesisin 4. fazının inşaatının 2007 yılından bu yana İzmir’in gündeminde olduğunu belirterek, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay göreve başladığında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisimizin 4. faz inşaatını tamamlayacağı sözünü verdi ve sözünü tuttu. Şu anda mekanik ve teknik testlerimizi yapıyoruz. Suyu bazı ünitelere almış durumdayız. Hummalı bir şekilde açılış için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

İzmir Körfezi'nin temizlenmesinde dev adım

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir Körfezi’nin temizlenmesinde önemli bir rol oynuyor. 2000'li yılların başında kurulan tesisin 4. fazının devreye girmesiyle kapasitesi arttı. Günlük 605 bin metreküplük arıtma kapasitesini yüzde 36 oranında artırarak 820 bin metreküpe çıkaran bu yatırım, İzmir Körfezi'nin temizlenme sürecine büyük katkı sağlayacak. Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi unvanını tekrar kazanmış oldu.

Tesisin çalışma prensibi

Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, konvansiyonel arıtma prosesi ile atık sudaki karbon, azot ve fosfor giderimini yaparak temiz suyun alıcı ortama deşarj edilmesini sağlıyor. Bu teknolojik gelişmeler, çevre dostu bir çözüm sunarak İzmir’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunuyor.