İzmir Buca’da alkollü sürücünün kontrol sırasında üzerine sürüklediği trafik polisi 500 metre boyunca kaputa tutunarak kaçtı. Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi 500 metre sürüklendi

İzmir'in Buca ilçesinde, alkollü sürücünün trafik kontrolünde polisin üzerine sürmesi sonucu dehşet dolu anlar yaşandı. Trafik polisi, aracın kaputuna tutunarak yaklaşık 500 metre sürüklendi. Yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Olayın detayları

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Buca ilçesindeki Vali Rahi Bey Mahallesi Heykel Meydanı'nda meydana gelen olayda, İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri rutin kontrol yapıyordu. 35 B*H 971 plakalı hafif ticari araç, kontrol amaçlı durduruldu. Trafik polisinin ehliyet kontrolü yapacağını belirtmesi üzerine, sürücü Ş.S. (19), aracını polisin üzerine sürdü.

Trafik polisi kaputta 500 metre sürüklendi

Sürücü Ş.S., polisin üzerine sürdüğü aracıyla kaçmaya başladı. Trafik polisi, aracın kaputuna tutunarak yaklaşık 500 metre boyunca sürüklendi. Kaçan sürücü, önüne çıkan başka bir otomobil nedeniyle durduruldu. Polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen sürücüyü gözaltına aldı.

Alkollü çıkan sürücü ve yaralanan polis

Yapılan alkol testi sonucu sürücü Ş.S.'nin 1.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayın ardından, 500 metre boyunca kaputta tutunan polis memuru yaralandı. Sağlık durumu iyi olan polis memuru, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimler, olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Alkollü sürücünün yaptığı hareketler, trafik güvenliği ve kamu güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturdu.