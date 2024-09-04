İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) renkli atmosferinde, Tele 1 Televizyonu'nun “Söz Bizde” programının canlı yayınına katıldı. Programda, fuarın özellikle gençler için yapılan projeleri ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi veren Başkan Tugay, İzmir’in daha mutlu bir kent olması için yapılacak çalışmaları anlattı.

“İzmir’in önceki kimliğini güçlendireceğiz”

Başkan Tugay, İzmir’in öncü kent kimliğini güçlendirme kararlılığını dile getirerek, “İzmir her zaman aydın düşünen insanlarıyla Türkiye için lider ve örnek bir kent olmuştur. Bu kimliğimizi güçlendireceğiz ve İzmir’in, insanların yaşamaktan daha mutlu olduğu bir kent olması için üzerimize düşen çalışmaları yapacağız. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, dayanışma ve çok çalışarak, pozitif bilimlere ve Cumhuriyet değerlerine olan inancımızla bu zor günleri aşacağız” dedi.

“Uluslararası katılımı artırmayı planlıyoruz”

İEF’nin uluslararası katılımını artırmak için yoğun çaba göstereceklerini belirten Başkan Tugay, “İzmir Enternasyonal Fuarı’nın uluslararası katılımı fuarın en önemli özelliklerinden biridir. Bu yıl Küba özel bir konuğumuz olacak. Önümüzdeki yıllarda, dünya genelinden çok sayıda ülkenin ürünlerini ve kültürel etkinliklerini burada sergileyebileceğiz. Teknoloji temasıyla bu yıl düzenlediğimiz fuar, sanat ve kültür açısından oldukça zengin olacak” şeklinde konuştu.

“Atatürk’ün vizyonunu gerçekleştiriyoruz”

Cumhuriyet’in kuruluşundan önceki yıllarda düzenlenen İzmir İktisat Fuarı’nın mirasını yaşattıklarını ifade eden Başkan Tugay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere verdiği ödevi yerine getiriyoruz. Bu fuar, Türkiye’yi uluslararası arenada birçok yeniliğe taşıyan ve pek çok ürünün ilk kez sergilendiği bir yer olarak hala özel ve değerli. Bu yıl 14 ülke ve 53 şehirden firmaların katılımıyla gerçekleşiyor. Teknoloji teması, gençlerin ilgisini çektiği kadar, geleceğin sorunlarına çözüm getirmesi beklenen bir olgu olarak önemli” dedi.

“Kent enstitüleri ile gençlere destek vereceğiz”

Gençlerin gelişimine yönelik projelerden de bahseden Başkan Tugay, “Gençler için oluşturduğumuz programlarda, genç sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyoruz. Genç İzmir programı kapsamında, gençlik merkezleri ve çeşitli destek hizmetleri sunuyoruz. Üniversite gençleri için barınma, beslenme ve eğitim desteği sağlıyoruz. Ayrıca, kent enstitüleri kurarak, gençlerin atölye çalışmaları ve araştırmalarına katkıda bulunacağız” diye konuştu.