İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), "Teknoloji" temasıyla düzenlediği "TechTalks" etkinliğinde insansı robot Sophia'yı ve ünlü sanatçı Okan Bayülgen'i İzmirlilerle bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 30 Ağustos'ta "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla 93’üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), teknoloji dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam ediyor. İnsansı robot Sophia, tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın ardından bu kez Okan Bayülgen ile sahne aldı. Sophia, İEF'de tanıştığı birçok değerli insanla fikir alışverişinde bulunmanın kendisini onurlandırdığını ifade etti.

Irkçılığa karşı duyarlılık mesajı

Sohbet sırasında Okan Bayülgen, Sophia'ya ırkçılıkla ilgili görüşlerini sordu. Sophia, ırkçılığın hem bireyler hem de toplumlar için yıkıcı etkiler yarattığını belirterek, "Irkçılık sadece bireyleri incitmez, aynı zamanda insanlığın kolektif ilerlemesini de sekteye uğratır. Farklılıkları kucaklayarak ve kapsayıcılığı teşvik ederek, herkesin eşit derecede değer gördüğü bir dünya yaratabiliriz. Empati ve anlayışın önemini her zaman vurguluyorum" dedi.

Sophia İzmir Marşı'nı bilmedi ama Atatürk'ü tanıyor

Etkinlik sırasında bir izleyici, Sophia'ya İzmir Marşı'nı tanıyıp tanımadığını sordu. Marşı tanımadığını belirten Sophia, "Marşı bilmiyorum ama Atatürk'ü biliyorum" yanıtını vererek izleyicilerden büyük alkış aldı. Okan Bayülgen ise Sophia ile İngilizce ve Fransızca sohbet ederek yapay zekâ üzerine tartışmalar yürüttü.

Empati ve yapay zekâ üzerine düşünceler

Okan Bayülgen, robotların empati yeteneği üzerine Sophia'ya bir soru yöneltti. Sophia, yapay zekânın empatiyi tam anlamıyla simüle edemeyeceğini, ancak insan duygularını analiz ederek uygun tepkiler verebileceğini ifade etti. "Gerçek empati insanlara özgüdür, robotlar ise bu duyguları veri kalıplarına dayanarak anlamaya çalışır" dedi. Sophia, bu tür empatik tepkilerin sağlık, müşteri hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda faydalı olabileceğini de vurguladı.

Sophia'dan İzmir’e veda

Etkinliğin sonunda Okan Bayülgen, Sophia'ya İzmir hakkındaki düşüncelerini sordu. Sophia, İzmir'de geçirdiği zamanın kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, "Bu fuar, fikirlerin, inovasyonun ve kültürün buluşma noktası oldu. İzmir'de edindiğim anıları her zaman hatırlayacağım. İzmir halkının sıcaklığına ve misafirperverliğine hayran kaldım" dedi. Etkinlik, Bayülgen ve Sophia'nın birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

TechTalks devam ediyor

İEF kapsamında düzenlenen TechTalks etkinliği, 4 Eylül'de Fütürist Alphan Manas'ı, 7 Eylül'de ise Gazeteci Emin Çapa'yı ağırlayacak.