Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre,İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın sergi salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in katıldığı basın toplantısını ana hedefi, 8 Ekim'de Türkiye'nin yıldız sporcuları, efsane teknik direktörleri ve spor camiasının da katılacağı 'İzmir Spor Zirvesi'ydi.

Başkan Cemil Tugay, Karşıyaka Stadyumu ile ilgili her şeyin hazır olduğunu, ancak stadın Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olması nedeniyle protokol devrinin yapılamadığını belirtti. Bu konuda yazılı başvuru yapıldığını ve sözlü olarak da bakanlıkla iletişim kurulduğunu dile getiren Tugay, henüz olumsuz bir dönüş almadıklarını ifade etti.

Büyükşehir belediyesi sadece Karşıyaka değil 4-5 stadı yapacak güçtedir

Başkan Tugay, Karşıyaka Stadyumu için her şeyin hazır olduğunu ve bakanlığın himayesinde olduğu için protokol devrinin yapılamadığını belirterek "Stadın ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan alanın belediyeye geçmesi söz konusu değil. Bu konuda ise yazılı başvuru oldu ve sözlü olarak dile getirdik. Konuyla İlgili de olumsuz bir dönüş yok. Protokol ile gerçekleşmesini beklediğimiz bir uygulama projesinde ise ben, Karşıyaka Belediye Başkanı olduğum dönemde yapmıştık. Bu konu böylesi bir sorun, yapılamayacak gibi bir şeymiş gibi konuşuluyor ama Büyükşehir Belediyesi güçlü ve kuvvetlidir. Sadece bu stadı değil, bunu gibi 4-5 stadı yapacak güçtedir. Tüm tekniksel sorunları aşarak yapımı gerçekleştireceğiz. Stadyum ile ilgili bu uluslararası organizasyonla ilgili çok az var. Bu konuda önemli altyapı eksiğimiz de var. Sadece bu değil, bundan sonraki toplantılarda da yol haritalarını çizdireceğiz. Gerekli tüm uluslarası lobi çalışmalarını da yapacağız. Bunlar İzmir için ve Büyükşehir Belediyesi için zor işler değil" şeklinde konuştu