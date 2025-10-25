İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret ederek sezonun ilk zeytinyağını üretti ve Yarımada’daki tarım alanlarının korunması çağrısı yaptı.

Başkan Tugay, Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde erken hasat zeytinleri zeytinyağı üretim tesisine dökerek sezonun ilk zeytinyağını çıkardı. Törende Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, kooperatif yönetimi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yer aldı.

Başkan Tugay, Yarımada bölgesinde yapılaşma baskısına karşı tarım alanlarının korunması gerektiğini belirterek, “Mümkün olduğunca çok tarım alanını korumalıyız. Zeytinde markalaşma ve pazarlama işini doğru yapmalıyız. Kaliteyi tescillemek, vurgulamak gerek” dedi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, seralarda katma değerli üretim ve agro turizmin önemine değinerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Kooperatif Başkanı Seyfettin Şen, ortak projelerle üretimi artırma ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlama çağrısı yaptı.

Başkan Tugay, İzmir’i bölgesel bir tarım havzası olarak tanımlayarak iklim krizi ve gıda güvenliği konularında stratejik planlamanın önemine dikkat çekti. Kırsal alanlarda tarımsal üretimi ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.