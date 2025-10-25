İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde düzenlenen “Cumhuriyet Her Yerde” etkinliğine katılarak yurttaşlarla 102’nci yıl coşkusunu paylaştı ve Cumhuriyet’e sahip çıkma mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yılı nedeniyle “Cumhuriyet Her Yerde” kutlamalarını farklı ilçelerde sürdürüyor. Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki etkinliğe Başkan Tugay, yurttaşlar, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlamalar, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Başkan Tugay, Cumhuriyet’in kazanımlarını ve özgürlüğün önemini anlatarak şunları söyledi: “Biz Cumhuriyet’in kenti İzmir’in yurttaşları olarak Cumhuriyet’e ve milletimize sonuna kadar sahip çıkacağız. 102 yıl sonra bugün, Cumhuriyet’in değerini biliyor ve geleceğe taşımak için omuz omuza mücadele etmek zorundayız.”

Kutlamalarda İzmir Muhtarları Halk Oyunları gösterisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Korosu konserleri, Köy Tiyatroları’nın “Cumhuriyet” oyunu ve Atatürk sergisi yer aldı. Çocuklar için mini disko, sihirbaz ve palyaço gösterileri düzenlendi. Gençlik spor deneyim alanları, VR deneyim alanı, çocuk atölyeleri ve Gezici Kütüphane hizmetleri etkinlik boyunca ilgi gördü.

Başkan Tugay, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşuna değinerek, İzmir’in hem tarihsel hem de kültürel açıdan Cumhuriyet’in kentlerinden biri olduğunu vurguladı. “Hiç kimse kendini bu ülkede sahipsiz ve yalnız hissetmemeli. Gelecek nesillere Cumhuriyet’i koruma sözümüzü veriyoruz” dedi.

“Cumhuriyet Her Yerde” kutlamaları, 25–29 Ekim tarihleri arasında Menderes, Bergama, Tire, Selçuk ve Dikili’de devam edecek. 29 Ekim’de Selçuk ve Dikili merkezde bando gösterileri, kortej yürüyüşleri ve konserlerle bayram coşkusu doruğa ulaşacak.