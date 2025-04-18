Başkan Tugay Kemalpaşa Operasyonu Hukuka Aykırı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübüne tahsis edilecek arazi için İnciraltı planlarının tamamlanmasının beklendiğini söyledi. Karşıyaka Stadı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Tugay, “Oradaki arazinin bize tahsis edilmesi için sayısını hatırlamadığım kadar yazı yazdık. Ama karşımızda hiçbir şey duymayan, görmeyen, tepkisiz bir bakanlık var. Bunlar belediye ve kulüplerin arasını bozmak için kasıtlı yapılan işler. Ayıplıyorum” dedi. Başkan Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediyesi’ndeki soruşturma kapsamında yapılan uygulamaları da hukuki bulmadığını dile getirdi.

“Hata varsa hata yapan kimse onun karşılığını öder”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kemalpaşa Belediyesi’ne düzenlenen operasyonu değerlendiren Başkan Tugay, “Soruşturmalar, incelemeler her zaman yapılır, problem şu; hemen gözaltına almak, baskın tarzında bir süreç yürütmek ne kadar doğru? Soruşturma yürürken belediye yetkilileri davet edilebilir. Başkan yardımcısını gözaltına alıyorsunuz. Konuyu az çok herkes biliyor. Bunun için gözaltı gerekiyor mu? Düşündüğümüz zaman abartılı bir tavır görüyoruz. Bunları, CHP’li belediyeleri baskı altında tutmak, kamuoyuna CHP’li belediyelerde kötü şeyler oluyor algısını yaratmak için yaptıklarını düşünüyoruz. Bu açıdan hukuki bulmuyorum. Yanlış buluyorum. Hata varsa hata yapan kimse onun karşılığını öder. Ortada kabul edilebilir bir sınır da var. Mücbir sebepten iptal edilmiş konser nedeniyle daha önceden yapılmış bir sözleşme gereği bir ödemeden bahsediyoruz” dedi.

“Görevim her birine ayrı ayrı destek olmak”

Göztepe Spor Kulübü’ne İnciraltı’nda yapılacak arazi tahsisi ve Karşıyaka Stadı’nın yapım sürecini de değerlendiren Başkan Tugay, “Göztepe’ye İnciraltı’ndan bir yer kesinlikle verilecek. Ama tam olarak nereyi verebileceğimizi bilmemiz için planların yapılması lazım. Göztepe’ye karşı art niyet zaten olmaz. Bugün Süper Lig’de İzmir’i temsil eden tek takım ve çok değer veriyoruz. Beklememizin nedeni İnciraltı planlarının tamamlanmamış olması. Planlar netleşmeden nasıl yapalım? Karşıyaka Stadı da benim için çok önemli. Oradaki arazinin bize tahsis edilmesi ve stadın yapımına başlayabilmemiz için sayısını hatırlamadığım kadar yazı yazdık, ilettik. Ama karşımızda hiçbir şey duymayan, görmeyen, tepkisiz bir bakanlık var. Bunlar belediye ve kulüplerin arasını bozmak için kasıtlı yapılan işler. Ayıplıyorum. İzmir’deki bütün takımlarımızın başarısını istiyorum. Benim görevim her birine ayrı ayrı destek olmaktır” ifadelerini kullandı.