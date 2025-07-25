Kentleşme, çevre hukuku ve yerel yönetim konularında Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Ruşen Keleş, İzmir’de düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Keleş’in kitaplarını imzalattı.



Prof. Dr. Ruşen Keleş İzmirli okurlarıyla buluştu

Türkiye’de kentleşme, imar hukuku ve çevre politikaları alanlarında uzun yıllardır önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Ruşen Keleş, İzmir’de kitapseverlerle bir araya geldi. Alsancak Yakın Kitapevi’nde düzenlenen imza gününde Keleş’in “Başka Bir Aşk İstemez”, “Yerinden Yönetim ve Siyaset” ve “Yeşil Yeni Düzen” adlı eserleri öne çıktı.

Başkan Tugay’dan Keleş’e destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, imza gününe katılarak Keleş’e destek verdi. Tugay, üç kitabını imzalattığı Keleş’in diğer eserlerini de satın aldı.

Tugay ayrıca “Kent Hukuku”, “Kentleşme Politikası”, “100 Soruda Çevre”, “Kente ve Ülkeye Karşı İşlenen Suçlar” gibi alanında klasikleşmiş kitapları da koleksiyonuna ekledi.

Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay da yer aldı.

Akademik birikime saygı vurgusu

Tugay’ın imza gününe katılımı, akademik düşünceye ve kent bilimine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Başkanlık görevine başladığı günden bu yana katılımcı yönetim, bilimsel planlama ve uzmanlık temelli uygulamalara önem verdiğini sık sık dile getiren Tugay’ın, Ruşen Keleş’in çalışmalarına olan ilgisi de bu yaklaşımı destekler nitelikte.