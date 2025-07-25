Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’e öncelikle Türkiye’de son günlerde etkili olan sıcak hava dalgasının nedenlerini sorduğumda, “Şu anda Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimindeyiz. Bu dönemde güneş ışınları daha dik açıyla geliyor ve bu doğal olarak sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Güneş ışınlarının geliş açısı kuzeye doğru gittikçe azalıyor ancak bizim bulunduğumuz enlemlerde bu dik açıdan dolayı ciddi bir yaz sıcaklığı hissediliyor” cevabını verdi.



Ancak sıcaklık artışının sadece mevsimsel nedenlerle açıklanamayacağını da belirten Tek, geçtiğimiz cuma gününden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına almaya başladığını ifade etti:



“Bu sıcak hava kütlesi, Kuzey Afrika’nın batısından, Fas ve Tunus üzerinden dolaşarak bize ulaştı. Bu akış ilk etapta sıcaklıkları 1-2 derece kadar artırdı. Ancak dünden bu yana bu hava akımı daha dik bir hat izlemeye başladı ve Libya ile Yunanistan üzerinden doğrudan ülkemize yöneldi. Bu da sıcaklık artışını daha belirgin hale getirdi.”



DİKKAT O GÜNLERDE SICAKLIK PİK YAPACAK!

Artan sıcak hava dalgasının 25-26 Temmuz tarihlerinde pik değerlere ulaşacağını söyleyen Adil Tek, “Bu iki gün dışında boğucu sıcaklıkların daha da sürmesi bekleniyor. Örneğin dün İstanbul’da en yüksek sıcaklık Çekmeköy’de 40,1 derece olarak ölçüldü. Sancaktepe ve Ümraniye’de ise termometreler 40 dereceye yaklaştı. Kent genelinde tüm ilçelerde ortalama sıcaklıklar 35 derecenin üzerindeydi. Bu durum rekor sıcaklıkların kırılabilme ihtimalinin çok yüksek olduğuna işaret ediyor” ifadelerini kullandı.





Adil Tek'in, bugün için paylaştığı sıcaklık değeri haritası. Bu harita üzerindeki küçük rakamlar soğuk havayı gösteriyor. Daha yüksek rakamlar ise sıcak havayı ifade ediyor. Örneğin, 1236 değeri sıcak havanın bölgeye yaklaştığını gösteriyor.



SICAKLIK REKORU KAPIDA: 45 DERECE SICAKLIĞI AŞACAK YERLER OLABİLİR!

İki yıl önce 49,5 dereceyle ölçülen Türkiye sıcaklık rekoru, Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesine ait. Şu anda etkili olan sıcak hava dalgası göz önüne alındığında, Sarıcakaya veya başka bir ilçe 50 derece ya da üzeri sıcaklıkları görebilir mi? En önemlisi hangi bölgeler veya şehirler bu dereceye yaklaşabilir?

Adil Tek, “Sarıcakaya rekoru doğrudur. Örneğin İstanbul’da da benzer rekorlar var. Kandilli Rasathanesi’nde 41,3 derece olarak ölçülen bir sıcaklık kaydı bulunuyor. Bu değer aşılabilir” dedi.



“Ülke genelinde pek çok şehirde ya da bazı ilçelerde 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklar görme ihtimalimiz var” diyen Tek, “Sarıcakaya yeniden benzer değerlere ulaşabilir. Zaten şu sıralar 40 dereceye yakın seyrediyor. Örneğin dün Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 45,4 derece ölçüldü. Sıcaklığın pik yapacağı günlerde bu değerler daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.



Tek, sıcaklık artışının özellikle Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde daha belirgin olacağını söyleyerek şu uyarıyı yaptı:



“Gaziantep, Hatay, Aydın ve İzmir’in iç kesimleri, Şanlıurfa ve Manisa gibi iller 45 derecenin üzerine çıkabilir. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınması gerekiyor.”





26 Temmuz haritasında ise sıcaklık pik seviyeye çıkıyor. 1248'lık değer havanın o gün aşırı sıcak olacağı anlamına geliyor.



AŞIRI SICAKLAR NE ZAMAN SON BULACAK?



Adil Tek, 28 Temmuz’dan itibaren sıcaklıklarda bir miktar düşüş beklendiğini belirtti. Ancak bu durumun tam anlamıyla bir serinleme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.



“28 Temmuz’dan sonra sıcaklıklarda kısmi bir yumuşama öngörülüyor. Bu daha çok şimdilik Marmara özelinde kendini belli ediyor. Ancak bu bir rahatlama değil. Gündüz sıcaklıkları yine 32 ila 35 derece arasında değişmeye devam edecek” diyen Tek, özellikle gece sıcaklıklarına dikkat çekti:



“Gece hava sıcaklığının 20 derecenin altına inmediği günleri ‘tropik gece’ olarak tanımlıyoruz. Şu anda bu durumu yaşıyoruz. Yani gece bile serinlemeyen, bunaltıcı sıcaklıklar söz konusu.”

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA: ‘MEVCUT SICAKLARA GÖRE DAHA YÜKSEK DEĞERLER GETİREBİLİR’

Adil Tek, ağustos ayıyla birlikte yeni bir sıcak hava dalgasının kapıda olduğunu belirterek şu bilgilerin altını çizdi:



“1-2 Ağustos tarihlerinde mevsim normallerine yakın yaz değerleri görülecek. Ancak uzun vadeli tahminlere baktığımda 4-5 Ağustos’tan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başlayacak. Yeni sıcak hava dalgası, mevcut sıcak hava dalgasına göre daha yüksek değerler getirebilir. Özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıklar yeniden kritik seviyelere çıkabilir.”





YAĞIŞ BEKLENTİSİ HÂLÂ ZAYIF MI?

Yağış beklentilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tek, “Şu anda yağışlı günler görünmüyor. Karadeniz Bölgesi’nde yerel yağışlar olabilir. Bunun dışında yalnızca 1 Ağustos Cuma günü Marmara Bölgesi’nde hafif bir yağış ihtimali var ama bu olasılık da oldukça düşük” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle su tasarrufunun önemine de vurgu yapan Tek, “Türkiye’nin pek çok bölgesi kurak bir dönemden geçiyor. Suyla ilgili problemlerimizin olduğunu sık sık dile getiriyorum. Bu kadar yüksek sıcaklıklar, su kullanımını ciddi şekilde artırıyor. Dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.