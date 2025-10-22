İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Körfez’de yürütülen dip temizliği çalışmalarını açıkladı. Toplam 800 bin metreküp çamur çıkarılırken, hedef İzmir’in çevre sorunlarını çözmek.

Başkan Tugay, Gaziemir Fuar İzmir’de düzenlenen Fashion Prime Fuarı sonrası basın mensuplarına Körfez’deki çalışmaları aktardı. Tugay, “Körfez’de ilave bir kirlenme yok. Uzun yıllardır dipte birikmiş metrelerce kalınlıkta çamur içinde pek çok atık var. Mikroorganizmaların çoğalmasına neden oluyor. Bizim yaşadığımız sorun kirlilikten öte biyolojik bir durum” dedi.

Tugay, kirliliğin sadece İzmir’e özgü olmadığını, Akdeniz, Adriyatik, İspanya ve Avustralya’nın güney kıyılarında da benzer sorunlar olduğunu belirtti. Bunun iklim krizine bağlı biyolojik bir problem olduğunu vurguladı.

Başkan, iki gemiyle yapılan çalışmalarda 800 bin metreküp dip çamurunun temizlendiğini söyledi. Önümüzdeki haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ek çalışmalar için görüşme planladıklarını aktardı. Tugay, “Kuvvetli vakum gücü olan büyük bir gemi sokacağız Körfez’e. Tabanı temizleyeceğiz. Bu işlem tamamlanmadan konu tam çözülmeyecek” dedi.

Tugay, çalışmaların İzmir’in kalıcı çevre sorunlarını çözmeye yönelik olduğunu belirterek, “İnşallah başarıyla bu süreçlerin altından kalktıktan sonra İzmir’in sorunlarını çözen belediye başkanı olarak hatırlanmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.