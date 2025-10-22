İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, hükümet kanadıyla yürüttüğü çözüm odaklı görüşmelerin ardından “AK Parti’ye geçecek” yönündeki iddialara yanıt verdi. Tugay, CHP’ye bağlı olduğunu ve başka bir niyetinin bulunmadığını belirtti.

İzmir’in yararına çalışmak öncelik

Tugay, belediye başkanlığı görevini yürütürken İzmir’in sorunlarını çözmeyi öncelik olarak gördüğünü vurguladı:

“Bizim görevimiz şehrimizin sorunlarını çözmek. Bunun için hükümetle, bakanlıklarla, İzmir’in hükümet tarafındaki siyasetçileriyle iletişim kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Amacımız İzmir’in yararına çalışmak, bu kadar basit” dedi.

Görüşmeler yanlış yorumlanmamalı

Başkan Tugay, iktidar temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin başka maksatlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti:

“Amacımız sadece iyi bir şey yapmaksa, şehrin yararına bir şeyler üretmekse bunun için görüşmemizin ne ayıp ne de yanlış bir tarafı vardır. Bunların başka bir amacı olamaz” ifadelerini kullandı.

AK Parti milletvekilleriyle buluşma

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İzmir Milletvekilleri Bilal Saygılı, Eyüp Kadir İnan ve Mehmet Kasapoğlu ile görüştüklerini hatırlatan Tugay, “Kendilerine de aynı düşüncemi ifade ettim. İzmir’in sorunlarını çözerken kutuplaşmış bir siyaset gözüyle bakmayalım. Herkesi mağdur eden konular var, bu anlamda yapıcı bir tavır içinde olmaya hazırım” dedi.

Siyaseti istismar etmeyeceğim

Tugay, siyasi gerilimlerden uzak duracağını da vurgulayarak, “Herhangi bir konuyu siyasi olarak istismar etmeyeceğim. Ben sadece insanların yüzünün güldüğünü, sorunlarının çözüldüğünü görmek istiyorum. Halk neyi, kimi takdir eder bilemem; ama bizim işimiz görevimizi yapmak, şehrimizi iyileştirmek” sözleriyle açıklamasını tamamladı.