“Bilirkişiler, adaletin ışığında görevlerini sürdürürken, milletimizin bağımsızlık ruhundan güç alıyor”

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Köktaş Gündoğdu imzasıyla paylaşılan mesajda, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in Türk milletinin azmi, inancı ve kararlılığının en yüksek simgesi olduğu vurgulandı. “Bugün, 103 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla Zafer Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca, bilirkişilerin adalet mekanizmasının vazgeçilmez bir unsuru olduğu belirtilerek, “Hakkaniyet, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerinden ödün vermeden görevimizi yürütüyor, yargının güvenilirliği için çalışıyoruz. Büyük Taarruz’un inanç dolu mücadelesinden aldığımız ilhamla, adaletin tecellisi için yürüttüğümüz çalışmaların da bir nevi milletimizin hukuk alanındaki zaferleri olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Başkan Gündoğdu, mesajını vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ve gazilere minnet ve şükranla anarak tamamladı. Dernek, milletin hak, hukuk ve adalet mücadelesinde daima yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, bu özel günde hem halka hem de meslektaşlarına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlu olmasını diledi.