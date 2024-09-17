İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu’nun Acil Eylem Planı toplantısı gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplantıda körfezin temizliği konusundaki acil önlemleri vurguladı. "En hızlı şekilde körfezi nasıl temizleriz onu belirlememiz gerek," diyen Tugay, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Toplantı İzmir İktisat Kongresi binasında, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve 35 akademisyenin katılımıyla yapıldı. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluklarını yerine getireceğini vurgulayarak, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazının tamamlanmak üzere olduğunu, 5. fazın da bu dönemde başlayacağını belirtti.

"Bilim insanlarımızın rehberliğinde büyük bir yol alacağız"

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bilimsel görüşmeler iki gün sürecek. En acil şekilde körfezi nasıl temizleriz onu belirlememiz gerek. Ardından orta ve uzun vadede yol haritası oluşturalım bunları bilimsel verilerle belirleyelim bilim insanlarının rehberliğinde ilerleyelim istedik. Bu süreci tam bir şeffaflık içerisinde yürüttük. Bizde olan ve bakanlığımızda olan verileri birbirimizle paylaştık. Çok yapıcı bir toplantı oldu. Samimiyete inanıyorum ve inşallah kısa sürede sonuç alacağız. Kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmenin yanı sıra diğer konularda da özveriyle çalışacağız. Bunu taahhüt ediyorum. Yağmur suyu kanallarının yapımı sürüyor, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin 4. fazı yüzde 80 civarında, Çiğli 5. faz projesini de bu dönemde başlayıp bitireceğiz. Bunlar bizlerin öncelikleri. Bakanlığımız da büyük bir çaba içerisinde onlara da çok teşekkür ediyorum. Bilim insanlarımızın rehberliğinde büyük bir yol alacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bakanlığımızdan beklentilerimiz dip taramaları, körfez temizliği, finans kuruluşlarından kredilere onay verilmesi. Bizim körfezi öncelikli nasıl temizleyeceğimize odaklanmamız gerek” diye konuştu.

Eylül ayı sonuna kadar plan açıklanacak

Bakan Yardımcısı Fatma Varank ise İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümlerinin ekosistemi tehdit ettiğini ve çözümün bilimsel temellere dayanması gerektiğini söyledi. Varank, "Eylül ayı sonuna kadar acil eylem planını açıklayacağız" dedi.

Bilim Kurulu, üç ana başlıkta çalışmalarını sürdürecek: "İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler", "Atık Su Altyapısı ve Dereler", ve "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi."