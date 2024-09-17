4 katlı mandıra çözümü

Gökhan Karadeniz, bölgenin zorlu coğrafyası nedeniyle büyükbaş hayvanları için 4 katlı bir apartman yaptırdı. Binanın 3 katı yem ve hayvanlar için, 1 katı ise konut olarak kullanılacak.

Hayvancılıkta zorlu coğrafya

Şalpazarı’nda arazi sıkıntısından dolayı 4 katlı bina yapan Karadeniz, bu çözümün hayvancılık için ideal olduğunu belirtti. Karadeniz, arazi şartlarının getirdiği zorluklara rağmen başarılı bir proje ortaya koydu.

Katlı mandıraların geleceği

Gökhan Karadeniz, katlı mandıraların Karadeniz bölgesinin geleceğini kurtarabileceğini belirtti. Bu sistemin diğer üreticilere de örnek olabileceğini ve destek alındığında daha başarılı sonuçlar elde edilebileceğini ifade etti.