İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılını 29 Ekim’de düzenlenecek konserler, Meclis Özel Oturumu ve yat yarışlarıyla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri Selçuk ve Dikili’de sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 27 Ekim’de Meclis Salonu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Meclis Özel Oturumu düzenleyecek. 75 çocuk ve 75 gencin katılacağı etkinlikte, çocuk ve gençlerin söz aldığı bir meclis atmosferi oluşturulacak. Programda mandolin dinletisi, “Söz Çocukta” etkinliği, Gençlik Meclisi Cumhuriyet Yemini ve İzmir Marşı yer alacak.

28 Ekim’de saat 14.00’te Ali Çetinkaya Bulvarı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu’nun konseri, saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmir Oda Orkestrası konseri yapılacak. 29 Ekim’de ise Dilek Türkan ile “Cumhuriyet’e Şarkılar” konseri gerçekleşecek; klasik Türk müziği eserleri seslendirilecek ve konser ücretsiz olacak.

29 Ekim’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak geçit töreni ve kutlamalar, Konak Pier AVM önünde 350 metrelik Türk bayrağı ile birleşecek. Coşku, saat 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda Haluk Levent konseriyle doruğa ulaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü iş birliğiyle 29 Ekim’de düzenlenecek 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları, Konak Pier’den başlayıp Bayraklı, Çiğli ve İzmir Marina hattında devam edecek. Ödül töreni saat 18.00’de İzmir Marina’da yapılacak.

Merkeze uzak ilçelerdeki “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri 29 Ekim’de Selçuk Zeytinköy Mahallesi ve Dikili merkezde tamamlanacak. Selçuk’ta saat 10.00’da bando gösterisi, 18.00’de kortej yürüyüşü ve konserler yapılacak; Dikili’de 20.00’de konserlerle coşku doruğa çıkacak.

23 Ekim’de açılan “Cumhuriyet’in Işığında İzmir” sergisi 12 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide 1927 basımı Nutuk ve Atatürk’ün ıslak imzalı mebus kimlik defteri gibi önemli belgeler yer alıyor.