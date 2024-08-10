İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önemli görevden almalarla gündeme geldi. İzmir'de geçtiğimiz ay metroda meydana gelen merdiven kazası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu olayın ardından Tugay, Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan'ı görevden aldı. Ayrıca, İZTARIM Genel Müdürü olarak görev yapan ve aynı zamanda İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Onkardeşler de görevden alındı.

Metro A.Ş. Genel Müdürü görevden alındı

Başkan Tugay’ın aldığı bu flaş karar, metro kazası ve sonrasındaki gelişmelerle bağlantılı olarak yorumlanıyor. Ertan Sayılkan'ın görevden alınması, kaza sonrası yürütülen soruşturmaların ve kamuoyunun tepkilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İZTARIM Genel Müdürü ve İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı

Başkan Tugay, aynı zamanda İZTARIM Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Onkardeşler'i de görevden aldı. Onkardeşler’in görevden alınması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticiler üzerindeki denetim ve sorumluluk anlayışının bir parçası olarak görülüyor.